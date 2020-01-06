بعد اقتحام لص منزل النجمة نانسي عجرم ومقتله على يد زوجها فادي الهاشم، تعرّضت الفنانة اللبنانية مي مطر لعملية سرقة تحت تهديد السلاح أيضاً. وفي التفاصيل، أقدم السارقون على مهاجمة مي مطر في وضح النهار، وتم إنزالها من سيارتها وتهديد طفليها بالسلاح على طريق عام ذوق مصبح. وقام السارقون بنشل حقيبة مي مطر وفرّوا الى جهة مجهولة تاركين السيارة على جانب الطريق.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نانسي.. فنانة لبنانية تتعرّض للسرقة تحت تهديد طفليها بالسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.