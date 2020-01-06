ابنة سليماني توجه رسالة لترامب

احتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم الاثنين، لحضور جنازة قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أميركية الأسبوع الماضي وقالت ابنته إن وفاته ستجلب "يوما أسود" على الولايات المتحدة.
وقالت زينب سليماني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "أيها المعتوه ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".
في غضون ذلك، نقلت الإذاعة الرسمية عن قآني قوله قبيل تشييع سليماني "نتعهد بمواصلة مسيرة الشهيد سليماني بالقوة نفسها.. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أميركا من المنطقة".
وقبل يومين، زار قآني منزل سليماني للعزاء برفقة خامنئي، وقال خلال الزيارة إن على الجميع أن يصبروا قليلا حتى يشاهدوا جثث الأميركيين على امتداد الشرق الأوسط انتقاما لمقتل سليماني.
وأعلن المرشد الإيراني آنذاك الحداد ثلاثة أيام، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام بلاده سيكون "ساحقا"، ومتوعدا بعمل يطال "المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه (سليماني) ودماء الشهداء الآخرين".
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