أصالة والعريان يسجلان اول حالة انفصال في الوسط الفني عام 2020

سجّل الثنائي أصالة نصري وطارق العريان أول حالة إنفصال في الوسط الفني العربي مع بداية العام 2020، وذلك بعدما أعلنت الفنانة السورية الخبر رسمياً عبر حساباتها على منصّات التواصل الإجتماعي.
وفي التفاصيل، كتبت اصالة نصري "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".
وأضافت أصالة "لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".
وأضافت أصالة "لطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".
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