البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

اعلنت محافظة البصرة، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الثلاثاء. وذكرت وكالة الانباء العراقية في خبر تابعته الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة البصرة يوم غد الثلاثاء الموافق السابع من كانون الثاني الحالي". Advertisements واضافت ان "ذلك جاء لتشييع جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس". واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.



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