رئيس الجمهورية مهنئا بعيد الجيش: يجب توحيد الصفوف للحفاظ على امن وسيادة العراق

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، الجيش العراقي بذكرى تأسيسه الـ(99)، فيما شدد على ضرورة توحيد الصفوف للحفاظ على امن وسيادة العراق.

وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تمر اليوم علينا الذكرى ( 99 ) لتأسيس الجيش العراقي الباسل، ليستذكر العراقيون بفخر واعتزاز الكثير من المآثر البطولية التي خاضها الجيش ورجاله المخلصون من الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر من أجل دحر الإرهاب والانتصار عليه"، مبينا "اننا نستذكر هذه المناسبة فإننا نعيش اليوم ظروفا عصيبة وبالغة التعقید، وهذا يدعونا جميعا الى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن وسيادة واستقرار العراق".

واضاف ان "المرحلة المقبلة التي تتطلب التآزر والعمل المشترك بين جميع العراقيين وبكافة مكوناتهم تكون الأولوية فيها الى استمرار وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة فلول عصابات الإرهاب تحقيق النصر الحاسم والنهائي، وتلبية مطالب جميع العراقيين في حياة حرة كريمة تحفظ لهم بلدهم وسيادته واستقلاله، وإعادة إعمار المدن المحررة، والنهوض بالواقع الاقتصادي لتأمين مستقبل أجيالنا المقبلة".

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وتابع "بهذه المناسبة نهنئ منتسبي الجيش العراقي قادة وضباط وجنودأ من مختلف الصنوف والتشكيلات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والرحمة والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين حفظ الله العراق وشعبه العزيز".

وتأسس الجيش العراقي عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج "موسى الكاظم" واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.