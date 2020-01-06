واضافت أن تلك الفترة تنتهي خلال شهر أو نحو ذلك، وسط الحديث عن العقوبات وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وتساءلت، هل تمنح الولايات المتحدة تنازلاً او استثناء آخر؟ قطع إمدادات الطاقة يمكن أن يكون كارثيا.
وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.
وأبلغت الولايات المتحدة العراق في تشرين الثاني الماضي، بأنه سيتمكن من مواصلة استيراد الغاز وبعض السلع الأخرى من إيران بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني، وتستهدف العقوبات قطاع الطاقة الإيراني والمصارف، حيث تسعى واشنطن لتقليص إيرادات إيران النفطية إلى الصفر، ولكن منحت الولايات المتحدة لـ 8 دول إعفاء مشروطا من الحظر على استيراد موارد الطاقة من إيران.
وتقوم امريكا بين الحين والاخر باستثناء بعض الدول ومنها العراق من عقوباتها على النفط والغاز الإيراني الذي تم حظر تصديره .
ويستورد العراق من ايران الطاقة الكهربائية عبر اربع خطوط، فيما يستورد ايضا الغاز الجاف لتشغيل بعض المحطات الكهربائية، وتعتبر ايران احد الدول التي يعتمد عليها العراق ايضا بشكل كبير في استيراد السلع والبضائع منها.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من 'كارثة' اذا انتهى استثناء العراق من العقوبات على ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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