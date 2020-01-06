بالصور.. الخردة تودع الكتل الكونكريتية

اعلنت أمانة بغداد، الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من موقع وسط العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، ان "ملاكاتنا وبمتابعة مكتب امين بغداد قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق المعروف شعبياً بسوق الخردة ضمن منطقة النهضة وأسفل المجسر الخاص بالطريق محمد القاسم في بغداد".

واضاف ان "ذلك جاء بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة لغرض القيام باعمال صيانة وتاهيل ضمن المنطقة المذكورة".

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