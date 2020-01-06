'الموت من الاعلى'.. أخطر الفرق العسكرية الأمريكية تصل الخليج

وأرسل الجيش الأمريكي، مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظـليين، إلى الشرق الأوسط، وسط توتر بين واشنطن وطهران إثر عملية اغتيال قائد فيـلق القدس، قاسم سليماني، في ضـربة أميركية أمام مطار بغداد.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن مجموعة جديدة من كتيبة المشاة المظليين، من الفرقة “82” المحمولة جوا، التابعة للجيش الأميركي، غادرت قاعدة “فورت براغ”، في ولاية نورث كارولينا الأميركية.



ومن المقرر أن تنضم هذه القوات إلى ما يقارب 750 جنديا أرسلوا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قد أعلنت عزمها إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي للمنطقة من الفرقة “82”.

وتعرف هذه الفرقة “82” باسم “الموت من الأعلى” ، كما تسمى أيضا بفرقة “الشيطان 82″، وهي فرقة مشاة أميركية محمولة جوا.



وتشكلت الفرقة عام 1917 خلال الحرب العالمية الأولى، وهي متخصصة بالإنزال الجوي والهجـ.ـوم بالمظلات، ومهمتها الاستجابة للطوارئ في أي مكان.

وتعد هذه الفرقة جزءا من السلاح 18 المحمول جوا، وتتألف من 6 ألوية، هي “لواء الشيطان” و”لواء الصقر” و”لواء النمر” و”لواء مدفعية الميدان” و”لواء الطيران القتالي” و”لواء دعم الفرقة 82″.

وشاركت الفرقة العسكرية الأميركية في الحربين العالمية الأولى والثانية، كما خاضت حرب فيتنام وبنما وأفغانستان وعمليات مكافحة الإرهاب.

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وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الأحد، إيران بضـربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجـوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في “تويتر”: “إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضـربة سابقة تعرضت لها”.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى: “إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية أو أي شخص أميركي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد”.

وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أمريكيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهـديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أمريكية.

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأميركيين أينما كانوا في مرماها، ردا على اغتيال سليماني.

