الخارجية الألمانية: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة

اعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق غير مفيدة.
يأتي ذلك، بعدما هدد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن "الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك".
على صعيد آخر، لفت ماس إلى أن "ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم"، مؤكدا أن "الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلانات إيران بهذا الشأن".
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