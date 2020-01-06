ترامب يتعهد برد ربما غير متناسب على أي هجوم إيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة سترد سريعا وربما بطريقة غير متناسبة إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم الأحد، "هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة".

وأضاف "مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته السابقة لإيران قد لوح باستخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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وكتب ترامب في ثالث تغريدة خلال الساعات الأخيرة تتضمن تهديدات لإيران: "أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية".

وأضاف "نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية، أو أي أمريكي، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم.. ودون تردد!".

وسبق أن توعد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة لإيران أقوى من كل سابقاتها إليها واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على اغتيال سليماني.