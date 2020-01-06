مسؤول أمريكي: قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد

اعلن مسؤول أمريكي، ان قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد، حسبما أفادت وكالة "رويترز". ووفقا لـ"رويترز"، فقد أكد المسؤول أن الجيش الأمريكي يتابع عن كثب تحركات القوة الصاروخية الإيرانية، مشيرا إلى أنه "من عدم الواضح لدى الأمريكيين إن كانت حالة التأهب الإيرانية دفاعية أم استعدادا للهجوم".



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