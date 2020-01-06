عماد محسن يصل السودان للتوقيع مع الهلال

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2020-01-05 | 22:10
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وصل مهاجم نادي الزوراء، عماد محسن، الى السودان تمهيداً للانضمام الى صفوف فريق الهلال.
وأكمل محسن مفاوضاته مع الهلال وتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة، حيث من المؤمل ان يقدم الفريق السوداني، لاعبه العراقي الى وسائل الاعلام، غداً الاثنين.
وكان محسن قد حصل على كتاب الاستغناء من فريقه الزوراء، حيث وافق الأخير على منحه بعد إصرار اللاعب.
يذكر أن الهلال يحتل وصافة الترتيب في الدوري السوداني الممتاز ويلعب في دوري ابطال أفريقيا.
وكان محسن قد حصل على كتاب الاستغناء من فريقه الزوراء، حيث وافق الأخير على منحه بعد إصرار اللاعب.
يذكر أن الهلال يحتل وصافة الترتيب في الدوري السوداني الممتاز ويلعب في دوري ابطال أفريقيا.
المحرر: محمد خليل
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