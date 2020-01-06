اجتماع عاجل للناتو اليوم الاثنين لبحث الأزمة في العراق وإيران

اعلن مسؤول في الناتو إن ممثلي بلدان الحلف سيعقدون اجتماعا عاجلا اليوم الاثنين في بروكسل، لبحث الوضع في الشرق الأوسط إثر مقتل قاسم سليماني.
ودعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف لعقد هذا الاجتماع بعد مشاورات مع الدول الأعضاء.
وفي العادة يعقد ممثلو الحلف اجتماعات دورية، لكن الاجتماع العاجل اليوم الاثنين تقرر في أعقاب قرار الحلف يوم السبت تعليق مهمته التدريبية في العراق لمخاطر أمنية بعد اغتيال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قواته.
جدير بالذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بحثا هاتفيا الأوضاع في العراق على خلفية اغتيال سليماني.
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