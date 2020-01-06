الخارجية الأمريكية: تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الاجنبية مخيب للامال

اعربت وزارة الخارجية الاميركية، الاحد، عن خيبة املها بشأن تصويت البرلمان العراقي على اخراج القوات الاجنبية. ونقلت وسائل اعلامية عن بيان للخارجية قوله "نشعر بخيبة امل من دعوة البرلمان العراقي الى انسحاب القوات الاجنبية". Advertisements واضاف ان "واشنطن تحث القادة العراقيين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين"، لافتة الى "اننا نعتقد ان مواصلة قتال داعش مصلحة مشتركة لواشنطن والعراق". وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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