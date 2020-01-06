اعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، عن مقتل جنديين واصابة ثلاثة بتعرض لـ"داعش" في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الارهابية هاجمت أحدى نقاط السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في" قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك".

واضافت ان "ذلك ادى الى "مقتل مقاتلين إثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح".