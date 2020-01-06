الخزعلي مخاطبا الامريكان: انسحاب قواتكم طوعيا من العراق لن يعفيكم من دم الشهداء

اكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، ان الجيش العراقي الذي سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه لا يحتاج الى جيش امريكي لتدريبه، فيما خاطب الامريكان بالقول "انسحاب قواتكم طوعيا من العراق لن يعفيكم من دم الشهداء".

وقال الخزعلي في كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "هناك من يقول ان انسحاب القوات الامريكية بمجال التدريب يمكن ان يضر بقدرة القوات الامنية العراقية على مواجهة داعش والقيام بواجبها، ونقول لهم انتم الذين استطعتم بجهودكم اكبر قوة ظلامية وهي داعش على ارض العراق بدون ان يقاتل احد معكم وعندما كان داعش في عز قوته، وانتم القادرون يقينا على معالجة الجيوب التي يتخفى فيها ويختلف فيها، ويحاول ان يستغل الفرصة، وانتم قادرون على ذلك وبجدارة، انتم محل ثقة العراقيين ونحن جميعا معكم".

واضاف "انا على يقين ان خروج القوات الامريكية التي ثبت ان اكبر همها هو التدخل بالشأن العراقي ووضع العراقيين امام القوات الامنية وايحاد الخلل في الاعتداء على القوات العراقيين ولم يكن همها مساعدة العراق في قتال داعش، فهؤلاء الذين يدعون بأنهم يدربون الجيش العراقي، هذا الجيش الذي سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه لا يحتاج بتاريخه الحافل الى جيش امريكي هزم على ارض العراقيين في ان يقوم بتدريبه".

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واكد ان "خروج القوات الامريكية فانا اعتقد لن يزيد الوضع الامني الداخلي الا تماسكا اذا توحدنا جميع في دعم الاجهزة الامنية"، مخاطبا الادارة الامريكية بالقول "ان انسحاب قواتكم من العراق اذا كان طوعيا ودون دم فأن هذا لن يعفيكم من دم الشهداء".

وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.