عبد المهدي: الحكومة تعد مذكرة للخطوات القانونية لتنفيذ قرار إنسحاب القوات الاجنبية

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الاجنبية.
وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الذي نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولي والعراق لمحاربة داعش في ظل احترام السيادة العراقية".
ودعا لودريان خلال البيان الى "إعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع".
واكد عبد المهدي ان "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والاجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بإنسحاب القوات الاجنبية".
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