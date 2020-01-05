الخزعلي: النواب الذين لم يحضروا لجلسة اليوم سجلوا موقفاً غير مشرف في تأريخهم

اشاد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد، بالبرلمان الذي اثبت انه على مستوى المسؤولية لاتخاذ القرارات المهمة، فيما اشار الى ان النواب الذين لم يحضروا لجلسة اليوم سجلوا موقفاً غير مشرف في تأريخهم.

وقال الخزعلي في كلمة له تابعتها الخليج 365، ان "ما حدث في فجر يوم الجمعة الماضي كان حدثاً مهماً ومفصلياً وسيكون يقيناً علامة فارق في تاريخ العراق، بل تأريخ المنطقة وربما العالم حالياً"، ملبينا ان "ما حدث من جريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، كان جريمة نكراء وكان انتهاك لكل الاعراف الدبلوماسية المعروفة، وكان حدثاً يقين سيكون له تأثيره القريب والمتوسط ولربما حتى البعيد".

واضاف "شاهدنا ان البرلمان استطاع ان ينعقد رغم انها كانت في ظروف خاصة وصعبة، ولكنه اخذ قرار مهم يعد من اهم القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي منذ انشاءه وحتى الان، وهذا القرار هو بالزام الحكومة العراقية بالخروج الفوري لكل القوات الاجنبية من اراض العراق"، معتبرا ان "هذا القرار يمثل احدى التداعيات التي حصلت وستحصل ويقينا ان القادم اكثر".

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وتابع ان "البرلمان اثبت انه على مستوى المسؤولية لاتخاذ القرارات المهمة"، لافتا الى ان "النواب الذين لم يحضروا لجلسة اليوم سجلوا موقفاً غير مشرف في تأريخهم السياسي ام اعضاء البرلمان الذين حضروا سواء الذين صوتوا او لا هم لهم تحية منا".

وخاطب الخزعلي الشعب الامريكي والكونغرس الامريكي بالقول ان "رئيسكم ترامب الاحمق وقراراته الحمقاء لن يتسبب بصالحكم الا بالمزيد بالتهديد ولن يتسبب لجنودكم الذين وعد باعادتهم لبلدهم سالمين سوء القتل والجرح".