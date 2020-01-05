صالح يؤكد لروحاني على ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة ضبط النفس والحكمة في هذه المرحلة الدقيقة، فيما اشار نظيره الايراني حسن روحاني الى حرص بلاده على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن صالح "اجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، وأعرب عن تعازيه الحارة باستشهاد الحاج قاسم سليماني و رفاقه، مستذكراً و مقدرًا عالياً الدور المشهود للشهيد في دعم العراق في مرحلة الجهاد ضد تنظيم داعش الإرهابي والانتصار عليه".

وأضاف البيان أنه "تم استعراض العلاقات الثنائية وضرورة تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين وشعوب المنطقة، و التأكيد على الروابط التأريخية بين البلدين و مصالحهما المستدامة".

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ونقل البيان عن صالح تأكيده، "ضرورة ضبط النفس و الحكمة في هذه المرحلة الدقيقة لتدارك الأزمات الحالية، وحماية أمن المنطقة واستقرارها وسيادة دولها و ابعاد شبح الحروب و العنف".

من جانبه، شكر روحاني بحسب البيان "رئيس الجمهورية على تعازيه"، مؤكداً "حرص إيران على إدامة أواصر العلاقات الثنائية مع العراق وتعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، و بما يعزز السلم والأمن في المنطقة والعالم".