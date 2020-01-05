الحكيم معلقا على قرار البرلمان: خطوة نحو حفظ السيادة الوطنية

علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاحد، على قرار مجلس النواب بشأن الزام الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في العراق، مبينا انها خطوة نحو حفظ السيادة الوطنية.

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تصويت مجلس النواب العراقي على الزام الحكومة بانهاء التواجد العسكري الاجنبي في البلاد خطوة نحو حفظ السيادة الوطنية وتعزيز هيبة العراق في المنطقة"، داعيا "الحكومة الى تطوير قدرات القوات العراقية وتسليحها وحماية الاجواء والاراضي والحدود العراقية".

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وطالب الحكيم "الجميع بالتكاتف والعمل للعراق وخدمة ابناء شعبه"، مطالبا "بالاسراع في اختيار رئيس الحكومة الانتقالية بالمواصفات المطلوبة والتحضير للانتخابات المبكرة بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.