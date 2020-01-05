صالح يؤكد لامير قطر: العراق لن يكون ساحة صراع أو تناحر

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة تكثيف الجهود من أجل احلال الحوار بديلاً عن الصراعات في المنطقة، فيما اشار الى ان العراق لن يكون ساحة صراع أو تناحر.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح اجرى، اليوم الاحد 5 اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني"، مبينا انه "تم، خلال المكالمة الهاتفية، التشاور في مستجدات الوضع في العراق والمنطقة".

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وأكد رئيس الجمهورية خلال البيان "ضرورة ضبط النفس و تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل احلال الحوار بديلاً عن الصراعات في المنطقة"، مشدداً على "أن العراق لن يكون ساحة صراع أو تناحر، بل منطلقاً للسلام والحوار البنّاء بين دول المنطقة خدمة لتطلعات شعوبها".

من جهته، أكد أمير دولة قطر "أهمية ضبط النفس والتهدئة في هذه المرحلة لتفادي الأزمات وتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من التوتر والتصعيد".