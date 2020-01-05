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رئيس الوزراء الإيطالي يؤكد أهمية الدعم الدولي للعراق وضرورة ضبط النفس

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، لرئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، على أهمية الدعم الدولي للعراق وضرورة ضبط النفس، فيما أكد صالح أن العصابات الإرهابية ما زالت تمثل خطراً على العراق.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وجرى، خلال المكالمة الهاتفية، بحث التطورات في منطقة الشرق الاوسط والموقف الدولي منها".

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي، "حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته وأهمية الدعم الدولي له"، مؤكداً على "ضرورة ضبط النفس ومنع التوتر في المنطقة".

من جانبه، أشار رئيس الجمهورية الى احترام العراق لتعهداته الدولية، وتقديره لموقف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، مؤكداً أن العصابات الإرهابية مازالت تمثل خطراً على العراق والمنطقة والعالم.

وأضاف أنه "يجب مواصلة الجهود الدولية على كافة الصعد لتجفيف منابع الإرهاب"، مشيراً الى أن "التوترات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة لا تخدم تلك الجهود، مجدداً التأكيد على حرص العراق على أن يكون ساحة ومرتكزاً للسلام والتوافق الإقليمي والدولي لا ساحة للصراعات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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