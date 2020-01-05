وصف الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الأحد، تصويت البرلمان على إلزام الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد بـ" النصر المبين".
وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، :"سبحان الذي جعل من الشهداء مشاريع نصر لنا في دنياهم، وادوات فلاح وعزة وانتصار عند استشهادهم".
وأضاف أن "ما حصل اليوم، تحت قبة برلمان العراق فتح مبين ولو كره الأمريكان والنواب الغائبون"، معرباً عن "شكره لدماء الشهداء ومقتدى الصدر ونواب العراق، والمقاومة الدولية لدحر أمريكا".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما صوّت على إلزام الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد.
وأضاف أن "ما حصل اليوم، تحت قبة برلمان العراق فتح مبين ولو كره الأمريكان والنواب الغائبون"، معرباً عن "شكره لدماء الشهداء ومقتدى الصدر ونواب العراق، والمقاومة الدولية لدحر أمريكا".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فيما صوّت على إلزام الحكومة بإخراج القوات الاجنبية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الولائي يصف قرار البرلمان بـ'الفتح المبين' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.