التحالف الدولي: عازمون كشركاء لحكومة وشعب العراق للمساعدة في هزيمة داعش

جاء ذلك في بيان صدر عن التحالف بالتزامن مع تصويت البرلمان العراقي على انهاء التواجد العسكري الاجنبي في البلاد.

وقال البيان، إن أولويتنا الأولى هي حماية جميع أفراد التحالف الملتزمين بهزيمة داعش، مبينا أن الهجمات الصاروخية المتكررة خلال الشهرين الأخيرين تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي.



واضاف، نتيجة لذلك نحن ملتزمون تمامًا بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، وقد حد ذلك من قدرتنا على إجراء التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش وبالتالي قمنا بإيقاف هذه الأنشطة مؤقتًا ، رهنا بمراجعة مستمرة.

واضاف "نحن لا نزال عازمين كشركاء لحكومة العراق والشعب العراقي الذين رحبوا بنا في بلدهم للمساعدة في هزيمة داعش، مؤكدا "ما زلنا على استعداد لإعادة انتباهنا وجهودنا الكاملة إلى هدفنا المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".



وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.