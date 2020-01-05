وزير الخارجية يوجه البعثات الدبلوماسية بفتح سجلات التعازي على أرواح شهداء الغارات الامريكية

وجّه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأحد، البعثات الدبلوماسية بفتح سجلات التعازي على شهداء ضحايا الغارات الأمريكية. وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزير الخارجية وجّه جميع البعثات الدبلوماسية، والقنصلية بفتح سجلات التعازي على أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الأمريكية الأخيرة على العراق".



وكان الحكيم قد اكد في وقت سابق من، اليوم الأحد، لنظيره اللبناني جبران باسيل، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي.



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