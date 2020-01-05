بومبيو: العراقيون يرغبون في بقائنا

وقال بومبيو، في مقابلة إلى قناة "فوكس نيوز" اليوم، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي الذي طلب من مجلس النواب وضع جدول زمني لإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد، هو مجرد "رئيس الوزراء المستقيل" و"القائم بأعمال رئيس الحكومة" و"يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران".وصرح بومبيو: "نحن مقتنعون بأن الشعب العراقي يرغب في أن تبقى الولايات المتحدة لمواصلة حملتها ضد الإرهاب، ونحن سنواصل فعل كل ما يلزم لضمان أمن أمريكا".

وامتنع بومبيو عن الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفعله إذا طالبها العراق كدولة ذات سيادة بسحب قواتها من أراضيه، قائلا: "على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا سنتخذ قرارا صائبا، وسنقوم بخطوات رفضت الإدارة السابقة اتخاذها".

وبعد دقائق من كلام بومبيو هذا، صادق مجلس النواب العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومسؤولين إيرانيين وعراقين آخرين بغارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة.