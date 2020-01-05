أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاحد، "قناعة واشنطن" بأن شعب العراق يريد بقاء قوات الولايات المتحدة في أراضيه، بغض النظر عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.
وصرح بومبيو: "نحن مقتنعون بأن الشعب العراقي يرغب في أن تبقى الولايات المتحدة لمواصلة حملتها ضد الإرهاب، ونحن سنواصل فعل كل ما يلزم لضمان أمن أمريكا".
وامتنع بومبيو عن الرد على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفعله إذا طالبها العراق كدولة ذات سيادة بسحب قواتها من أراضيه، قائلا: "على الشعب الأمريكي أن يعرف أننا سنتخذ قرارا صائبا، وسنقوم بخطوات رفضت الإدارة السابقة اتخاذها".
وبعد دقائق من كلام بومبيو هذا، صادق مجلس النواب العراقي على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومسؤولين إيرانيين وعراقين آخرين بغارات أمريكية استهدفت موكبهم في طريق مطار بغداد فجر الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: العراقيون يرغبون في بقائنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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