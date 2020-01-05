الزرفي بعد تصويت البرلمان: خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع

وقال الزرفي في تغريدة له على موقع تويتر، إن إخراج ( جميع ) القوات الاجنبية ضرورة تفرضها ( الشعوب ) بذاتها إن تكاملت اركان الدولة.

وأوضح "شعبٌ غاضب ، حكومةٌ مستقيلة و نظام سياسي مُخترق لا تعني التكامل"، مضيفا "لم نخسر حليفاً مفيداً فقط إنما ربحنا عدواً يخشاه الجميع".



وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية العمل على أنهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية.