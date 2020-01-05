انتقد رئيس كتلة النصر في البرلمان عدنان الزرفي، اليوم الاحد، التصويت النيابي على انهاء الوجود الاجنبي في العراق، مشيرا الى "خسارة حليف مفيد وربح عدو يخشاه الجميع".
وقال الزرفي في تغريدة له على موقع تويتر، إن إخراج ( جميع ) القوات الاجنبية ضرورة تفرضها ( الشعوب ) بذاتها إن تكاملت اركان الدولة.
وأوضح "شعبٌ غاضب ، حكومةٌ مستقيلة و نظام سياسي مُخترق لا تعني التكامل"، مضيفا "لم نخسر حليفاً مفيداً فقط إنما ربحنا عدواً يخشاه الجميع".
وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية العمل على أنهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية.
وأوضح "شعبٌ غاضب ، حكومةٌ مستقيلة و نظام سياسي مُخترق لا تعني التكامل"، مضيفا "لم نخسر حليفاً مفيداً فقط إنما ربحنا عدواً يخشاه الجميع".
وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية العمل على أنهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزرفي بعد تصويت البرلمان: خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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