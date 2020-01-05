مصدر: النجباء تغلق مقراتها العلنية وتعود للمقاومة الشاملة

كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الاحد، عن قرار اتخذته حركة النجباء بغلق مقراتها "العلنية" والعودة الى "المقاومة الشاملة".
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن المقاومة الاسلامة حركة النجباء اغلقت جميع مقراتها العلنية وأعلنت العودة للمقاومة الشاملة.
وأعرب أمين عام حركة النجباء اكرم الكعبي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما أعلن الجهوزية للانضمام في “أفواج المقاومة الدولية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من، اليوم الاحد، الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)”.
وأعرب أمين عام حركة النجباء اكرم الكعبي، في وقت سابق اليوم الأحد، عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما أعلن الجهوزية للانضمام في “أفواج المقاومة الدولية”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من، اليوم الاحد، الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)”.
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