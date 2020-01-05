بالوثيقة.. طلب نيابي باستبدال أسم مطار بغداد إلى مطار 'أبو مهدي المهندس' الدولي

تنشر الخليج 365، بالوثيقة طلباً رسمياً مقدماً من رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي، إلى رئيس مجلس الوزراء لتغيير أسم مطار بغداد الدولي إلى مطار أبو مهدي المهندس الدولي.

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