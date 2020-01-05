المستشار العسكري للصدر: سنجعل جريمة اغتيال المهندس وسليماني غصة في فم أمريكا واسرائيل

اكد أبو دعاء العيساوي المستشار العسكري لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، أن "الجريمة النكراء" باغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني سيتم جعلها "غصة في فم" أمريكا وإسرائيل.
وأضاف :"سنجعل هذه الجريمة النكراء غصة في فم الشر المطلق امريكا واسرائيل ، لاننا نعتقد الجهاد هو العشق الذي نعيش على أرضه بكرامة، ومسبحة الصلاة التي نطمئن بها ، فهذه الروح الجهادية المطمئنة جذَّرها صانع الانتصارات وقائد المقاومة السيد مقتدى الصدر عند كل المجاهدين في محور المقاومة في العالم".
وأوضح العيساوي، :"شاهدنا عدونا الاول المتمثل بامريكا وصنيعتها يقرون ويعترفون ويتذكرون صولاتنا التي قصمت ظهورهم وأذلت كبريائهم في ساحات الجهاد، فنحن اليوم لازلنا بين يدي قائدنا الصدر المقتدى سيوفا يمتشقها حيث شاء ومتى شاء بوجه أعداء الله والدين والوطن".
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