المستشار العسكري للصدر: سنجعل جريمة اغتيال المهندس وسليماني غصة في فم أمريكا واسرائيل

وقال العيساوي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، :"عند فقد الأحبة تنحني الظهور وتعتصر القلوب، لكن.. بفقد الشهيدين (قاسم ظهر الاستعمار، ومهندس الانتصار) نقف كالجبل الشامخ".

وأضاف :"سنجعل هذه الجريمة النكراء غصة في فم الشر المطلق امريكا واسرائيل ، لاننا نعتقد الجهاد هو العشق الذي نعيش على أرضه بكرامة، ومسبحة الصلاة التي نطمئن بها ، فهذه الروح الجهادية المطمئنة جذَّرها صانع الانتصارات وقائد المقاومة السيد مقتدى الصدر عند كل المجاهدين في محور المقاومة في العالم".



وأوضح العيساوي، :"شاهدنا عدونا الاول المتمثل بامريكا وصنيعتها يقرون ويعترفون ويتذكرون صولاتنا التي قصمت ظهورهم وأذلت كبريائهم في ساحات الجهاد، فنحن اليوم لازلنا بين يدي قائدنا الصدر المقتدى سيوفا يمتشقها حيث شاء ومتى شاء بوجه أعداء الله والدين والوطن".