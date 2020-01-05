طهران تعلن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق

أعلنت الحكومة الايرانية، اليوم الاحد، عن تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
وشدد الحكومة على أنه من اليوم فصاعدا لن يكون أمام برنامج إيران النووي أي قيود على مستوى تخصيب اليورانيوم وسيكون النشاط النووي وفقا لحاجة البلاد الفنية.
وأفادت بأنها ستواصل التعاون كما في السابق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشارت في بيانها أيضا إلى أن السلطات الإيرانية مستعدة للعودة إلى تطبيق جميع التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع العقوبات الأمريكية
كما أكدت الحكومة أنه تم إبلاغ منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتنفيذ الخطوة الخامسة بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.
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