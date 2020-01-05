الملك الاردني يؤكد لصالح ضرورة تدارك الأزمة الحالية وضبط النفس

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، وتم خلال المكالمة الهاتفية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات السياسية والأمنية في المنطقة".وشدد الملك الأردني بحسب البيان، على "ضرورة تخفيف التوتر في العراق والمنطقة، وتدارك الأزمة الحالية، وضبط النفس من جميع الأطراف"، مجدداً "دعم المملكة لأمن وسيادة واستقرار العراق".

من جانبه، أشار صالح إلى ضرورة تطويرها على مختلف الصعد، مؤكداً أن العراق يسعى الى ان يكون عامل استقرار ولقاء للمصالح بين شعوب المنطقة المتآخية، وليس ساحة للصراعات والتجاذبات.