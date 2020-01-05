زيباري: قرار البرلمان اليوم غير ملزم

اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الاحد، أن قرار البرلمان الذي صوت عليه اليوم والقاضي بانهاء الوجود الاجنبي في العراق "غير ملزم"، مشيرا الى طرح القضية لمزيد من المحادثات.
وقال زيباري في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن جلسة البرلمان اليوم اليوم تسعى لإنهاء تواجد القوات الامريكية والتحالف الدولي في العراق"، مشيرا الى انها "انتهت بقرار سياسي غير ملزم".
واشار زيباري الى أن "النواب الكرد و السنة العرب قاطعوا الاجتماع"، موضحا أنه "لم يصدر تشريع برلماني وطرحت القضية لمزيد من المحادثات السياسية".
وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
واشار زيباري الى أن "النواب الكرد و السنة العرب قاطعوا الاجتماع"، موضحا أنه "لم يصدر تشريع برلماني وطرحت القضية لمزيد من المحادثات السياسية".
وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
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