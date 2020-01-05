إصابة مدني بهجوم مسلح في باب المعظم

أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة مدني بهجوم مسلح في منطقة باب المعظم وسط بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بغداد". وأضاف أن "الهجوم أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، نقل على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".



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