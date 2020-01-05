كندا: مواصلة مكافحة داعش مرهون بحماية البعثات الدبلوماسية في العراق

دعا السفير الكندي لدى بغداد، اليوم الاحد، الحكومة العراقية الى حماية البعثات الدبلوماسية في البلاد، مشيراً الى أن مواصلة مكافحة تنظيم "داعش" مرهون بحماية تلك البعثات. وقال أولريك شانون، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن أرادت الحكومة العراقية مواصلة جهودنا المشتركة لمكافحة داعش حتى إزالته النهائية - بما في ذلك من خلال بعثة تدريب حلف شمال الأطلسي التي ترأسها كندا - فينبغي إيجاد حلول تنهي استهداف نفس هذه البعثات، مبنياً على نية الدولة المضيفة واحتراماً لسيادتها.



وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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