أمين عام النجباء يشكر الصدر ويعلن الجهوزية للانضمام في 'أفواج المقاومة الدولية'

وقال الكعبي في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، إنه "بعزيمة وعقيدة واستعداد وجهوزية نحو (أفواج المقاومة الدولية)".

وأضاف :"شكراً للسيد مقتدى الصدر، وشكراً للمقاومة، وشكراً للنواب الشجعان، والخزي والعار لنواب الذلة والمهانة".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من، اليوم الاحد، الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)".