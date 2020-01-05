التحالف الدولي ضد داعش يوقف تدريب ودعم القوات العراقية

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش"، عن وقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية، عازيا سبب القرار الى تكرار الهجمات الصاروخية على مواقع قوات التحالف.
وقال التحالف في بيان نشره: "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش. الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".
وتابع البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".
وذكر التحالف الدولي في بيان صباح اليوم الأحد، أن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مساء امس السبت، لكنه أوضح أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.
وقرّر التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، امس السبت، تقليص عملياته العسكرية في العراق.
وتابع البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف. لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".
وذكر التحالف الدولي في بيان صباح اليوم الأحد، أن هجومين وقعا قرب قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات للتحالف، مساء امس السبت، لكنه أوضح أنهما لم يسفرا عن أي إصابات في صفوفه.
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