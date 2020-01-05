الفتلاوي تصف النواب المصوتين على انهاء التواجد الاجنبي بـ'الشجعان'

وقالت الفتلاوي، في تغريدة لها عبر موقع تويتر ، بعد تصويت البرلمان على انهاء التواجد الاجنبي في البلاد، "عاش العراق .. وشكرا للشجعان الذين صوتوا .. وشكرا لدماء الشهداء الطاهرة".

وصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على قرار نيابي يتضمن الزام الحكومة العراقية العمل على أنهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية.

