مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم السبت القادم

رفعت رئاسة مجلس النواب، مساء الاحد، جلسته الى يوم السبت القادم.

وقال مراسل الخليج 365، إن رئاسة مجلس النواب رفعت، مساء اليوم، جلسة المجلس التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وعادل عبد المهدي، الى يوم السبت القادم، وذلك بعد التصويت على انهاء التواجد الاجنبي في البلاد.

وصوت مجلس النواب في جلسته الطارئة التي عقدها، مساء اليوم، على قرار يقضي بإنهاء التواجد الاجنبي في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والأجواء العراقية لاي سبب كان، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهداً بعدم استعمال الإقليم العراقي كمنصة لاستهداف أية دولة اخرى.

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وتضمن القرار أيضاً إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير".