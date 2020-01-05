البرلمان يصوت على إلزام الحكومة بانهاء التواجد الاجنبي في البلاد

وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوّت على قرار إنهاء التواجد الاجنبي في الأراضي العراقي ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والأجواء العراقية لاي سبب كان، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهداً بعدم استعمال الإقليم العراقي كمنصة لاستهداف أية دولة اخرى".وأضاف المصدر، ان "القرار يتضمن أيضاً إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاستثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

