بومبيو: سنرد بضرب صناع القرار الذين يديرون أي هجوم على أهداف أميركية

وقال بومبيو في حديث لقناة "إيه بي سي" الأميركية: "سنتصرف ضمن إطار القانون"، ردا على سؤال حول ذكر البنتاغون نفسه مسألة حماية المواقع الثقافية، مبينا أن أي عمل عسكري أميركي مقبل ضد إيران، سيكون ضمن إطار القانون الدولي.كما قال بومبيو في حديث آخر لقناة "سي إن إن" الامريكية : "سنقوم بما هو صحيح، وبما يتوافق مع القانون الأميركي".

وأوضح أن المعلومات المخابراتية أوضحت أن عدم اتخاذ أي إجراء ضد الجنرال قاسم سليماني كان سيشكل خطرا أكبر.

وتابع: "لقد أوضح تقييم المخابرات أن عدم اتخاذ أي إجراء، أي السماح لسليماني بمواصلة تآمره والتخطيط له ولحملته الإرهابية، يخلق خطرا أكبر من الإجراء الذي اتخذناه الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى الضربة الجوية التي قتلت سليماني.



وأكد بومبيو أنه ليس لديه شك في أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن الرسالة ووصلتها بوضوح، مشيرا إلى أن بلاده سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون أي هجوم على أهداف أميركية.

واشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن إدارة ترامب ستواصل إطلاع الكونغرس الأميركي على التطورات في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، صرح بومبيو أن بلاده "ملتزمة بخفض التصعيد ولا تسعى لحرب مع إيران"، لكنه قال أيضا إن واشنطن "مستعدة لمواجهة كل التهديدات الإيرانية".

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وأوضح في لقاء مع قناة "فوكس" الأميركية "لا نسعى لحرب مع إيران، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونرى أرواحا أميركية معرضة للخطر".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

