الهند: اغتيال سليماني منعطف خطير للغاية

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامانيام جيشانكار: "أنهيت للتو محادثة مع وزير خارجية إيران، ونبهت إلى أن التطورات التي وقعت تمثل منعطفا خطيرا للغاية".

وتابع الوزير جيشانكار "الهند تبقى قلقة بشدة حيال مستويات التوتر"، مضيفا "اتفقنا أن نبقى على اتصال".



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.