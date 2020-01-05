اعتبر المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الأحد، دور قائد فيلق القدس قاسم سليماني خلال فترة حربه على تنظيم "داعش" منقطع النظير، مؤكداً أنه لا يمكن نسيانه.



وأضاف أن "هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق". وقال السيستاني في رسالة تعزية إلى الخامنئي بوفاة الجنرال قاسم سليماني واطلعت عليها الخليج 365، إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سليماني آلمنا كثيراً.. دور السيد سليماني خلال فترة حربه ضد عناصر داعش كان منقطع النظير".وأضاف أن "هذا الدور لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق". واغتيل سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة جوية لطائرة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة الماضي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيستاني: دور سليماني خلال فترة حربه على داعش منقطع النظير ولا يمكن نسيانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.