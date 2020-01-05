شرطة الطاقة تعلن القبض على عصابات لتهريب النفط بأماكن متفرقة

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الأحد، القبض على عصابات لتهريب النفط في أماكن متفرقة من البلاد.
وأضافت أن "ثلاث صهاريج تم ضبطها في سيطرة الشعب"، مبيناً أن "العجلات تحمل منتوج نفطي قادمين من محافظة كركوك متوجهين الى محافظة البصرة".
وأوضحت أن "نوع المخالفة هي نفاذ صلاحية شهادة السلامة (الطوناج)، أما في سيطرة الرشيد فقد تم ضبط صهاريج عدد اثنين".
وأكدت المديرية، أنه "تم ضبط صهريج سكانيا لون ازرق موشح بخط احمر يحمل منتوج نفطي نوع المخالفة: عدم تسييل فتحة التنفيس، فضلاً عن رينو لون الرأس ازرق ولون العربة أبيض يحمل منتوج نفطي نوع المخالفة: كسر بوابة التحميل".
وأضافت أن "العجلتين قادمتين من محافظة صلاح الدين ومتوجهتين الى محافظة البصرة"، مبينة أنه "تم تسليم المتهمين مع عجلاتهم إلى مراكز شرطة النفط المختصة لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
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