مقتل مدير مدرسة باسلحة كاتمة للصوت جنوب غربي بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار، مساء اليوم، بواسطة اسلحة كاتمة للصوت على مدير مدرسة في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال.



وأضاف المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث للبحث عن الجناة الذين لاذوا بالفرار الى منطقة مجهولة، مشيرا الى نقل جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.