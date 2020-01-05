بالوثيقة.. البحرين تنافس العراق على استضافة 'خليجي 25'

رياضة 2020-01-05 | 16:46 1,594 مشاهدة قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم، طلباً رسمياً لاستضافة منافسات بطولة كأس الخليج "خليجي 25". وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، هو المرشح الوحيد لاستضافة البطولة، وحصل على موافقة رسمية لاستضافة المسابقة من قبل الاتحاد الخليجي في تشرين الثاني الماضي.

المحرر: محمد خليل

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