تكليف العميد فايق الفتلاوي بمهام قيادة شرطة النجف

أصدر وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، امراً بتكليف العميد فايق الفتلاوي بمهام قيادة شرطة محافظة النجف. وقال مصدر امني لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية أصدر أمرأ وزارياً بنقل اللواء (غانم محمد جعفر) قائد شرطة محافظة النجف الاشرف إلى وكالة الأمن الاتحادي بمنصب مدير عام شرطة الطاقة". وأضاف أنه "تقرر تكليف العميد فايق فليح حسن الفتلاوي بمهام قيادة شرطة محافظة النجف".



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