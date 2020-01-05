أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم لنظيره اللبناني جبران باسيل، الأحد، ان العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد الشعبي.
وشدد الحكيم بحسب البيان، على "ثقة العراق الكبيرة في العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، واهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة".
وأوضح، أنه "فيما يخص الاعتداءات الامريكية على قوات الحشد الشعبي فان العراق سيتخذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة لحماية ارضه ومواطنيه من مثل هذه الانتهاكات والخروقات".
من جانبه، تطرق باسيل في مجمل حديثه الى الاحداث الاخيرة في العراق، مؤكداً دعم لبنان الكامل للعراق حكومة وشعباً، ووقوفها مع العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: العراق سيتخذ الإجراءات اللازمة بشأن الاعتداءات الامريكية على الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.