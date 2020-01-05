اعلن نائب عن كتلة صادقون، اليوم الاحد، عن تقيمه طلب نيابي معزز بتواقيع لإخراج جميع المعتقلين "المقاومين" بينهم معتقلي "جيش المهدي". وقال النائب عدي عواد، إنه قدم طلبا معززا بتواقيع من النواب لإخراج جميع المعتقلين الذين قاوموا المحتل ( معتقلي جيش الامام المهدي). وتنشر الخليج 365 طلب النائب عدي عواد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. تواقيع نيابية للافراج عن معتقلي 'جيش المهدي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.