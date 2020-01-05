بعد قتله لصا..القضاء اللبناني يقرر توقيف زوج نانسي عجرم

أصدر القضاء اللبناني، الأحد، قرارا بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، إثر قيامه بإطلاق النار، وقتل سارق، تسلل إلى منزله في قضاء كسروان.
ودخل شخص ملثم إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في "نيو سهيلة كسروان"، بهدف السرقة، مدججا بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل.
وما إن أشهر السارق المسدس الذي تبين فيما بعد أنه مزيف، حتى أخاف الحراس ودخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من إبعاد السارق رغم التفاوض معه ومحاولة إقناعه بأخذ المال والانصراف.
وواصل السارق طريقه إلى غرفة تنام فيها بنات نانسي عجرم، مهددا بقتل من يعترض طريقه بمسدسه، وعندما ألح على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ثنيه عن ذلك.
وفي هذه اللحظة، أطلق زوج الفنانة النار على السارق مما أدى إلى مقتله على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية.
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